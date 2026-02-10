Six Invitational 2026: Åtte lag gjenstår når sluttspillet fortsetter

HQ

I går snakket vi alt om den massive eliminasjonsdagen som ble holdt på Six Invitational 2026 i Paris, Frankrike. Totalt åtte lag skulle elimineres, og nå som dagen er i bøkene og en ny er i ferd med å begynne, kan vi snakke om hvem som allerede har blitt sendt hjem.

De åtte lagene som ble slått ut er M80, Daystar, Team Heretics, Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, Dplus, Oxygen Esports, og Shopify Rebellion. Det betyr at det nå bare er åtte lag igjen som kjemper om pokalen, og ytterligere to lag skal elimineres fra og med i dag.

Det vil bli avholdt fire kamper i løpet av 10. februar, der Team Secret og Weibo Gaming møtes for å unngå eliminering og gå videre til kvartfinalene i den nedre braketten. Fluxo W7M og Spacestation vil også gjøre det samme, og vinnerne av disse to kampene skal møte taperne av semifinalene i den øvre braketten.

I disse to kampene møtes Wildcard og FaZe Clan og Furia mot Team Falcons. Vinneren går videre til den øvre brakettfinalen der en finaleplass vil være på linjen, mens taperen faller til den nedre brakettfinalen der de må overleve eliminering for deretter å nå den store finalen.

Etter i dag tar Six Invitational en kort pause, ettersom de seks siste kampene spilles mellom 13. og 15. februar, noe som betyr at onsdag og torsdag denne uken ikke vil inneholde noen kamper i det hele tatt.

Med tanke på hvem som gjenstår, hvem tror du vil gå videre til å vinne Six Invitational 2026?