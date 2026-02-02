Six Invitational 2026: Her er hva du kan forvente fra dag 1
Åtte kamper vil finne sted i dag, da Ubisoft starter den årlige og fremste esportsbegivenheten.
Februar betyr en ting i verden av konkurransedyktig spill; retur av den årlige Rainbow Six: Siege Six Invitational turneringen. Den fremste begivenheten i kalenderåret begynner fra og med i dag, 2. februar, og går i noen uker, med action som skjer i Paris, Frankrike.
Når dette er tilfelle, kan du være interessert i å høre om åpningsrundene på det store arrangementet, og i så fall har vi all denne informasjonen tilgjengelig for å dele.
Totalt spilles det åtte kamper i dag, to i hver av de fire gruppene som er seedet. Det vil være to kamper som skjer om gangen i løpet av dagen, med en kamp på den primære kringkastingskanalen og den andre på den sekundære.
Gruppe A:
- Team Heretics vs. FearX på nå!
- Ninjas in Pyjamas vs. Weibo Gaming kl. 13:30 GMT/14:30 CET
Gruppe B:
- Daystar mot Elevate i gang nå!
- Team Falcons mot Furia kl. 13:30 GMT/14:30 CET
Gruppe C
- Dplus vs. Black Dragons kl. 17:00 GMT/18:00 CET
- G2 Esports vs. Shopify Rebellion kl. 20:30 GMT/21:30 CET
Gruppe D:
- Spacestation Gaming vs. Enterprise Esports kl. 17:00 GMT/18:00 CET
- Team Secret vs. Oxygen Esports kl. 20:30 GMT/21:30 CET
Både kampene i gruppe A og C vises på den primære kanalen, mens kampene i gruppe B og D spares til den sekundære kanalen.