Six Invitational 2026: Her er hva du kan forvente fra dag 1

Februar betyr en ting i verden av konkurransedyktig spill; retur av den årlige Rainbow Six: Siege Six Invitational turneringen. Den fremste begivenheten i kalenderåret begynner fra og med i dag, 2. februar, og går i noen uker, med action som skjer i Paris, Frankrike.

Når dette er tilfelle, kan du være interessert i å høre om åpningsrundene på det store arrangementet, og i så fall har vi all denne informasjonen tilgjengelig for å dele.

Totalt spilles det åtte kamper i dag, to i hver av de fire gruppene som er seedet. Det vil være to kamper som skjer om gangen i løpet av dagen, med en kamp på den primære kringkastingskanalen og den andre på den sekundære.

Gruppe A:



Team Heretics vs. FearX på nå!



Ninjas in Pyjamas vs. Weibo Gaming kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Gruppe B:



Daystar mot Elevate i gang nå!



Team Falcons mot Furia kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Gruppe C



Dplus vs. Black Dragons kl. 17:00 GMT/18:00 CET



G2 Esports vs. Shopify Rebellion kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Gruppe D:



Spacestation Gaming vs. Enterprise Esports kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Team Secret vs. Oxygen Esports kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Både kampene i gruppe A og C vises på den primære kanalen, mens kampene i gruppe B og D spares til den sekundære kanalen.