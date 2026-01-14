Six Invitational 2026: Oxygen Esports og Project Zero slår billetter til Paris med seire i siste sjanse-kvalifiseringskamp

HQ

Hele listen over deltakende lag for det største arrangementet i den konkurransedyktige Rainbow Six: Siege X -kalenderen er nesten bekreftet, ettersom bare to spor gjenstår på Six Invitational 2026. Nylig ble to spor låst inn da både EMEA og Nord-Amerika Last Chance Qualifiers ble fullført, noe som betyr at vi vet to andre tropper som vil være til stede på turneringen.

For EMEA-scenen var det Project Zero som klarte å løpe hansken for å sikre seg en plass på det store arrangementet. Laget klarte å gjøre det etter å ha slått Twisted Minds i finalekampen, og dermed se at det tjente billetten til Paris for hovedshowet i februar.

I Nord-Amerika var det Oxygen Esports som snappet opp den respektive billetten, alt etter å ha overvunnet DarkZero i den siste kampen i den regionale Last Chance Qualifier -turneringen.

Når det gjelder de to andre plassene som er utpekt til Asia-Stillehavsregionen og Sør-Amerika, vil disse bli fylt når de respektive Last Chance Qualifier -arrangementene avsluttes kommende helg 18. januar. Når dette er tilfelle, vil vi vite den bekreftede 20-lagsoppstillingen for Six Invitational 2026.

Ser vi på SI 2026, vil hovedarrangementet starte 2. februar og vare til 15. februar, med live action planlagt for Adidas Arena i byen Paris, alt i hjemlandet til utgiveren Ubisoft.