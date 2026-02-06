Six Invitational 2026: Siste dag av gruppespillet starter med kun ett lag bekreftet eliminert

HQ

Etter en travel uke med action, avsluttes den siste dagen av gruppespillet i Rainbow Six: Siege X Six Invitational 2026 i dag. Med en siste rekke kamper planlagt, vil mye endre seg når fire lag blir sendt hjem for godt, fire lag blir seedet til den nedre braketten i sluttspillet, fire lag får en bye i første runde i sluttspillet, og åtte lag er plassert i den øvre brakettens første runde. Med alt dette som skal avgjøres, er det foreløpig bare tre ting som er bekreftet.

For det første får både FaZe Clan og Team Secret bye i første runde etter å ha vunnet sine respektive grupper (gruppe C og D). På samme måte er Elevates turnering over, ettersom laget uansett dagens resultater vil reise hjem. Utover dette er alt å spille for, ettersom alle de andre lagene enten kjemper for gruppeseier, for å unngå eliminering eller for å unnslippe fjerdeplassen i nedre bracket.

Slik det ser ut nå, er det i gruppe A bare Weibo Gaming, M80 eller Team Heretics som kan vinne gruppen, mens bare Ninjas in Pyjamas eller FearX vil bli eliminert. For gruppe B er det tilsvarende, ettersom Furia eller Wildcard kan vinne gruppen, mens Team Falcons og Daystar kjemper om å unngå fjerdeplassen. Gruppe C er vidåpen, som med FaZe Clan bekreftet vinner, bare Dplus er trygg fra eliminering, med Black Dragons, Shopify Rebellion, og G2 Esports alle kjemper for å holde seg i live og også snappe en øvre brakettplass. Til slutt, for gruppe D, med Team Secret som vinner av gruppen, vet vi at Spacestation Gaming og Fluxo W7M vil få plassene i øvre bracket, mens Oxygen Esports og Enterprise Esports konkurrerer om plassen i nedre bracket og om å unngå eliminering.

De forskjellige spillene er i gang med action som skjer hele dagen.