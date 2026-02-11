Six Invitational 2026: Weibo Gaming og Spacestation slått ut med seks lag igjen

HQ

Som vi rapporterte i går, har ytterligere to lag blitt eliminert fra Six Invitational 2026-turneringen, alt før de siste kampene som er satt til å ta seg opp igjen den kommende helgen. Totalt er det bare seks lag som er igjen i strid i turneringen nå, og hvis du lurer på hvordan disse troppene har blitt seedet inn i de siste stadiene av sluttspillbraketten, har vi den informasjonen nedenfor.

For de som lurer på de eliminerte lagene fra i går, slo Team Secret ut Weibo Gaming og Fluxo W7M beseiret Spacestation. De to vinnerne her har blitt seedet mot de siste taperne i øvre brakett, med full informasjon nedenfor.

Upper Bracket-finalen 13. februar kl. 18:15 GMT/19:15 CET - vinneren går videre til den store finalen



FaZe Clan vs. Team Falcons



Kvartfinalen i Lower Bracket 13. februar - taperne blir eliminert, vinnerne går videre til semifinalen i Lower Bracket



Wildcard vs. Team Secret kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Furia mot Fluxo W7M kl. 11:00 GMT/12:00 CET



Semifinale i nedre brakett 14. februar kl. 13:00 GMT/14:00 CET - taperen er eliminert, vinneren går videre til finalen i nedre brakett



Vinneren av kvartfinale 1 i nedre brakett mot vinneren av kvartfinale 2 i nedre brakett



Lower Bracket-finalen 13. februar kl. 17:00 GMT/18:00 CET - taperen er eliminert, vinneren går videre til Grand Final



Taperen av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-semifinalen



Den store finalen 15. februar kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Vinneren av Upper Bracket-finalen mot vinneren av Lower Bracket-finalen



Hvem tror du vil gå hele veien?