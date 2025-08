Six Kings Slam er bekreftet tilbake i år med tre nye tennisspillere

HQ

6 Kings Slam, utstillingsturneringen i tennis som Saudi-Arabia opprettet i fjor, som en del av regjeringens initiativ (Riyadh Season) for å bringe turister og investorer til regionen og diversifisere underholdnings- og sportstilbudet (sportwashing, kort sagt), kommer tilbake i år. Onsdag ble det kunngjort at 6 Kings Slam kommer tilbake i år på de samme datoene, fra 15. til 18. oktober 2025, kort tid før ATP-finalene.

Hele oppstillingen av tennisspillere er :



Taylor Fritz



Alexander Zverev



Carlos Alcaraz



Novak Djokovic



Jannik Sinner



Jack Draper



I fjor slo Sinner Alcaraz i finalen (og sa senere at"han ikke spilte for penger"). Italieneren har tidligere slått Djokovic. Daniil Medvedev, Holger Rune og Rafa Nadal, i en av sine siste tennisopptredener, fullførte oppstillingen i fjor, for en turnering som ikke er sanksjonert av ATP, og som derfor ikke gir ATP-poeng eller påvirker noen offisielle rangeringer.

Den gir imidlertid mye penger. Hver deltaker vant 1,5 millioner dollar (1,3 millioner euro eller 1,1 millioner pund) bare for å delta. Vinneren vant ytterligere 4,5 millioner dollar, så totalt opptil 6 millioner dollar (5,5 millioner euro eller 4,6 millioner pund). Det er betydelig mer enn hva en Grand Slam-turnering gir for bare tre kamper hvis man når finalen (Wimbledon-mesterne, både menn og kvinner, fikk rundt 3,4 millioner euro eller 3 millioner pund i 2025).

Mens tennisspillerne ber om en "betydelig" økning i premiepengene, vil seks heldige spillere vinne over en million (og én vil vinne nesten seks millioner euro) bare for å reise til Riyadh og spille så mye som tre kamper.