Six Kings Slam starter i dag: Sendetider og hvordan du ser kvartfinalene med Sinner, Zverev, Tsitsipas og Fritz

Six Kings Slam starter i dag, onsdag, i Riyadh, den andre utgaven av oppvisningsturneringen som bringer seks av de beste tennisspillerne for øyeblikket til Saudi-Arabia, og kjemper ikke for ATP-poeng eller for prestisje ... men for penger, de største premiene noensinne i tennis, enda mer enn å vinne en Grand Slam.

Hver deltaker vil få 1,5 millioner dollar (1,3 millioner euro, 1,1 millioner pund) for å delta, og ytterligere 4,5 millioner dollar til vinneren, som vil gå ut av Riyadh med 5,5 millioner euro eller 4,6 millioner pund mer penger. Stefanos Tsitsipas ble annonsert i fjor sommer, og kom inn etter at Jack Draper pådro seg en skade som avsluttet sesongen.

Turneringen kan gi et gjensyn for Alcaraz og Sinner, men ikke forvent endringer på verdensrankingen denne uken: Det kan komme senere i Paris Masters (25. oktober - 2. november).

Seks Kings Slam-kamper ganger

Kvartfinaler (onsdag 15. oktober)



Taylor Fritz mot Alexander Zverev (18:30 CET, 17:30 BST)



Jannik Sinner mot Stefanos Tsitsipas (etter forrige kamp)



Semifinaler (torsdag 16. oktober)



Carlos Alcaraz mot Fritz eller Zverev (18:30 CET, 17:30 BST)



Novak Djokovic mot Sinner eller Tsitsipas (etter den forrige)



Finaler (lørdag 18. oktober)



Kamp om tredjeplassen (18:30 CET, 17:30 BST)



Finale (etter forrige kamp)



Hvordan se Six Kings Slam

De verdensomspennende rettighetene til turneringen ble kjøpt av Netflix, strømmetjenesten som også har verdensomspennende rettigheter til andre sportsbegivenheter som boksekamper. Turneringen vil være tilgjengelig for alle abonnenter uten ekstra kostnad.

Er du spent på Six Kings Slam? Jannik Sinner tok den ettertraktede prisen i fjor, vil han gjenta bragden i år?