Six Nations 2026: Hva må skje for at Frankrike, Skottland eller Irland skal vinne trofeet

Six Nations-mesterskapet avsluttes i morgen, lørdag 14. mars, og takket være Skottlands 50-40-seier over Frankrike i forrige uke er det spenning til siste slutt, med tre nasjoner som fortsatt har sjanser til å vinne tittelen, selv om Frankrike, til tross for at de har mistet håpet om en Grand Slam, fortsatt er favoritter.

Dette er kampene fra runde 5 av 5 :

Irland mot Skottland, Aviva Stadium: 14:20 GMT, 15:20 CET



Wales mot Italia, Principality Stadium: 16:40 GMT, 17:40 CET



Frankrike mot England, Stade de France: 18:10 GMT, 19:10 CET



For øyeblikket leder Frankrike tabellen med 16 poeng og +79 i poengforskjell. Skottland ligger likt med 16 poeng, men +21 i poengforskjell, så hvis begge vinner sine kamper mot henholdsvis England og Irland, vil Frankrike ta seieren, med mindre skottene klarer å hente inn underskuddet i poengforskjell, noe som vil være svært usannsynlig.

Hvis England slår Frankrike (noe som virker usannsynlig) og Skottland vinner over Irland, tar Skottland seieren. Irlands eneste sjanse er at England slår Frankrike og at de slår Skottland. Hvis Irland slår Skottland og Frankrike spiller uavgjort mot England, vil Frankrike likevel vinne mesterskapet på grunn av sin overlegne poengforskjell (16 poeng).