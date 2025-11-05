Sjåfør som roper "Allahu Akbar" pløyer inn i fotgjengere i Vest-Frankrike

HQ

En mann er arrestert etter å ha kjørt inn i en folkemengde av fotgjengere og syklister på den franske atlanterhavsøya Île d'Oléron onsdag morgen, og etterlatt seg minst ti skadde, hvorav fire i kritisk tilstand, opplyser myndighetene.

Innenriksminister Laurent Nuñez bekreftet at angrepet fant sted rundt 8:45 lokal tid mellom byene Dolus-d'Oléron og Saint-Pierre-d'Oléron, og la til at den mistenkte (en 35 år gammel fransk statsborger) ble pågrepet mistenkt for drapsforsøk.

Mistenkte satte fyr på bil og motsatte seg arrestasjon

Vitner og tjenestemenn sa at mannen ropte "Allahu Akbar" da han ble pågrepet. Ifølge aktor Arnaud Laraize i La Rochelle satte den mistenkte også fyr på bilen sin etter angrepet og ble overmannet med en strømpistol under arrestasjonen.

Myndighetene oppdaget senere gassflasker inne i den delvis nedbrente bilen, rapporterte franske medier.

Ordfører Christophe Sueur i Saint-Pierre-d'Oléron sa at mannen var kjent for politiet for "unormal oppførsel" og "alkoholrelaterte hendelser", men at han ikke var oppført i Frankrikes database over potensielt radikaliserte personer.

Ofrene, som var mellom 22 og 67 år gamle, ble fløyet til universitetssykehuset i Poitiers. Politiet etterforsker om sjåføren led av psykiske problemer, og den nasjonale antiterroradvokaten har ennå ikke overtatt saken.

Statsminister Sébastien Lecornu har bedt innenriksministeren om å besøke øya, mens president Emmanuel Macron blir holdt orientert om utviklingen fra Brasil, der han deltar på klimatoppmøtet COP30.