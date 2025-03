Sjarmerende indie Elusive seksdobler sitt finansieringsmål på Kickstarter på mindre enn en måned ... og du kan fortsatt bidra

Den britiske forfatteren Mary Norton har gitt næring til barns fantasi om små vesener kalt Borrowers i over 70 år, og selv om det er sant at vi i videospill har hatt noen titler som setter oss i et lignende scenario, som Grounded eller PS1-klassikeren Toy Story (bare for å nevne et par av dem), er sannheten at det ikke finnes noe som bedre gjenspeiler opplevelsen av å være en Borrower som bor innenfor veggene i et hus som det som vises i traileren til Elusives Kickstarter-kampanje.

Elusive Elusive er et prosjekt fra det spanske Chibig-studioet (Mika and the Witch Mountain, Summer in Mara, Deiland, Koa and the Pirates) som tar sikte på å fange nettopp dette, å bli en liten låner ved navn Zoe som begir seg ut på en stor reise utenfor det lille hjemmet sitt innenfor husets vegger. Det er lagt opp som et eventyr i metroidvania-stil, og vi vil se det i 2027 for PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2.

Og vi vet dette fordi, selv om crowdfunding-kampanjen deres fortsatt er aktiv, har de allerede samlet inn over 250 000 euro, mens det opprinnelige målet var 40 000. Det er seks ganger mer støtte enn minimumskravet, og belønningen inkluderer allerede fysiske utgaver, mer innhold og tilgang til en tidlig betaversjon senere neste år.

Når vi ser traileren, kan vi være sikre på at dette er et eventyr vi ikke vil gå glipp av. Hva med deg?