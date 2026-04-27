SJCAM C400

Jeg er en stor fan av å filme video, enten det er for å fange familieøyeblikk, fly dronene mine på ferie eller filme profesjonelt. Når jeg kjøper utstyr, liker jeg å finne en balansegang mellom rimelig pris og videokvalitet: Hvordan kan jeg holde prisen nede samtidig som jeg får video av (nesten) profesjonell kvalitet? Det var her min interesse for SJCAMs C400 ble vekket. SJCAM er et rimelig kameramerke som har eksistert i mange år. Med C400 får du en overraskende komplett pakke for et actionkamera, for bare rundt 200 euro. Er dette budsjettkameraet for alle nybegynnere eller videoentusiaster?

For det første er dette sannsynligvis det actionkameraet som inneholder mest tilbehør i esken jeg noensinne har vært borti. Du finner et bredt utvalg av dem: et vanntett hus for undervannsopptak, et dashcam-feste, et stativ, en halsledning og flere andre monteringsalternativer. Det som skiller seg ut, er at dette ikke bare er billige innkast. Den generelle byggekvaliteten er virkelig solid, og til og med den medfølgende bærevesken føles solid og godt utført. Det skriker ikke "budsjettprodukt" i det hele tatt. Det følger til og med med et microSD-kort fra et anerkjent merke, noe man sjelden ser i disse dager. Det er en liten detalj, men det bidrar til følelsen av at du får et komplett, ferdigpakket sett rett ut av esken.

Det som gjør C400 enda mer allsidig, er den modulære designen. I likhet med DJI Osmo Pocket-serien har den en roterbar skjerm, men SJCAM går et skritt videre ved å la deg løsne selve kameramodulen. Du kan plassere det lille kameraet et sted, holde i grepet med skjermen og overvåke opptaket på avstand. Det er et virkelig morsomt og kreativt oppsett. Du kan eksperimentere med vinkler, filme deg selv på avstand og bruke det medfølgende tilbehøret på måter som føles mer fleksible enn de fleste actionkameraer på inngangsnivå. Det meste av tilbehøret er designet for å fungere med den mindre kameramodulen i stedet for den komplette enheten. Stabiliseringen er imidlertid ikke fantastisk når du bruker tilbehøret. For eksempel var opptakene jeg tok med kameraet rundt halsen ganske rystede.

Når det gjelder håndtering, er ting stort sett positive. Knappene reagerer godt, den roterende skjermen føles pålitelig, og selv om alt er laget av plast, føles det ikke skjørt. Skjermen på håndtaket er tydelig og behagelig å bruke, mens den mindre skjermen på kameramodulen er av klart lavere kvalitet. Den er likevel veldig brukbar, spesielt for rask innramming når du tar selfie-lignende videoer. Dessverre begynner all denne velviljen å falme i det øyeblikket du faktisk begynner å filme, ettersom selve kameraet uten tvil er den svakeste delen av hele pakken.

Videokvaliteten lever dessverre rett og slett ikke opp til forventningene mine. Hvis du er vant til de skarpe, stabiliserte 4K-opptakene som selv mellomklasses smarttelefoner produserer i dag, er forskjellen umiddelbart merkbar. Opptakene mangler skarphet, noe som er det største problemet. Bildene ser ofte myke ut, og når du filmer mennesker, kan ansiktene virke kornete og ujevne. Fargene hjelper heller ikke mye, da de ser utrolig flate ut, med lavt dynamisk område og i noen tilfeller til og med oppfører seg merkelig. Da jeg for eksempel filmet en person som hadde på seg en knallgrønn jakke, dukket det opp grønne flekker tilfeldig i ansiktet. Hvis du tar en titt på bildene jeg tok med enheten, får du også et godt inntrykk av videokvaliteten: Den er ganske kornete og håndterer ikke kontraster særlig godt. Bare hvis du ikke zoomer inn og holder bildet lite, forblir kvaliteten akseptabel.

Lysforholdene gjør en viss forskjell. På en lys, solrik dag kan kameraet produsere opptak som er akseptable for et budsjettkamera. Men i mer typiske scenarier, som overskyet vesteuropeisk vær, blir bildet raskt kjedelig, grått og uinspirerende. Det er rett og slett ikke særlig behagelig å se på. Dette gjør kameraet mindre anvendelig når man for eksempel prøver å filme fine landskapsbilder. Jeg prøvde å filme noen naturområder, men det er rett og slett ingen dybde i bildet, og fargene er så flate at resultatene knapt er verdt å dele.

Et mindre fremtredende problem er synsfeltet. Når du filmer deg selv, må du strekke armen ganske langt ut, og selv da kan deler av ansiktet ditt fortsatt falle utenfor rammen. Det er ikke bredt nok til komfortabel vlogging i profesjonell forstand, men for bare å leke seg er det sannsynligvis greit. Du kan deaktivere stabilisering for å gjøre bildet litt bredere, men det resulterer i rystende opptak som føles utdaterte. I praksis vil du alltid ha stabiliseringen på, noe som betyr at du må akseptere den strammere beskjæringen. Når stabiliseringen er slått på, fungerer den ganske bra, og kan sammenlignes med det du finner på en moderne mellomklassetelefon. I tillegg er lydkvaliteten anstendig, men ikke noe mer. Den er fullt brukbar for vanlige opptak, men den vil ikke imponere noen som er vant til eksterne mikrofoner eller mer avanserte oppsett.

Alt i alt er det der SJCAM C400 til syvende og sist lander: Det er et kamera som tilbyr mange muligheter, men som ikke helt leverer på den viktigste delen, nemlig selve bildet. Det betyr ikke at det ikke har et publikum. Jeg synes faktisk at det fungerer ganske bra til spesifikke bruksområder. Hvis du er ute etter et billig actionkamera for aktiviteter som svømming eller snorkling, er det fornuftig. Du får mye nyttig tilbehør, og i slike situasjoner er du sannsynligvis mindre kritisk til bildekvaliteten uansett.

Det er også et godt utgangspunkt for nybegynnere. Dette er et perfekt kamera for yngre barn, som kan utforske mulighetene for kreativ videoopptak. Et av disse kameraene i et klasserom på en barneskole vil sannsynligvis bli mye brukt, siden det er mye å eksperimentere med, og det er en morsom måte å utforske innholdsskaping på uten å bruke en formue. For meg er det likevel kamerakvaliteten som trekker ned. Karakteren 6/10 er i stor grad båret av den utmerkede pakken og den kreative fleksibiliteten den tilbyr, men jeg vurderte seriøst å sette den lavere, rett og slett fordi selve opptakene ikke oppfyller den standarden jeg forventer.

Det kan være personlig skjevhet. Når du er vant til mer avansert utstyr, er det vanskelig å ikke legge merke til disse manglene. Når jeg først begynner å bruke tid og krefter på å ta bilder, vil jeg at det skal se bra ut, og det er dessverre der C400 sliter. Men hvis du ikke prioriterer best mulig bildekvalitet, og du først og fremst er ute etter et morsomt, allsidig og rimelig kamera med massevis av tilbehør, er det definitivt mye å like her, siden du får alt du trenger for å begynne å filme i én og samme pakke. Spørsmålet er hvor lang tid det tar før du begynner å lete etter noe med bedre bildekvalitet.