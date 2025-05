Sjefen for Disney TV-studioer avslører om vi kan få se mer enn bare fire episoder i Malcolm in the Middle revival

Som en av de mest populære sitcomene i sin tid, Malcolm in the Middle fikk ganske mange fans. Fans som, da det ble kunngjort at en mini-revival-serie var under arbeid, ikke kunne gjøre mye for å dempe sin begeistring.

HQ

Disse fire episodene skal gi oss en oppdatering på livene til Lois, Hal og guttene (og jenta!) deres i tiårene som har gått siden serien ble avsluttet. I fire episoder vil vi ikke få massevis av innhold, men ifølge Eric Schreier, sjef for Disney TV-studioer, er det mulighet for mer.

"Jeg synes manusene er veldig morsomme, og jeg er veldig spent på å se hvordan det hele kommer sammen. Det er designet for å være fire episoder, " sa Schreier til Deadline. "Hvis det er en stor suksess, er det alltid en samtale å ha, er det en måte å gjøre mer av det på? Vi får se."

Så ingen løfter, og som vanlig ser det ut til at seriens fremtid avhenger av om folk ser den. Gjenopplivingen av Malcolm in the Middle kommer på skjermen senere i år, så hvis fansen vil ha mer av den, bør de begynne å se på den når den sendes.

Dette er en annonse: