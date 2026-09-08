Sjefen for en chiputvikler hevder at AI vil finne en kur mot kreft i vår levetid

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I et nylig intervju med BBC News har Rene Hass, kjent som administrerende direktør i chiputvikleren Arm Holdings og tidligere styremedlem i legemiddelselskapet AstraZeneca, hevdet at kunstig intelligens vil finne en kur mot kreft, og at dette vil skje i løpet av vår levetid.

Hass nevnte at AI vil være i stand til å overvinne utfordringene som mennesker opplever som «for komplekse», og at teknologien, ved å modellere celler og mennesker, vil kunne skape en kur som mennesker ikke ville være i stand til å utvikle, i hvert fall ikke i vår levetid.

«AI kommer til å… finne en kur mot kreft som du og jeg, og andre mennesker, i dag ikke [kunne] finne i løpet av vår levetid. Jeg tror at AI i løpet av vår levetid vil bidra til å kurere kreft. Å modellere en celle, modellere et menneske, modellere hvordan en DNA-markør påvirkes av kreft – det er et for komplekst problem, ikke bare for mennesker i dag, men også for datamaskinene som kjører AI. Men fremover, etter hvert som vi legger inn flere og flere modeller i disse datamaskinene, og datamaskinene blir mer sofistikerte til å kjøre modellene, kommer de til å løse det.»

Hass forklarte senere at innen medisin vil AI kunne «forkorte tiden det tar å utvikle nye behandlinger med flere år» og at teknologien ganske enkelt vil være til «reell nytte for pasientene.»

Slik situasjonen er nå, er Arm Holdings det mest verdifulle britiske selskapet i historien, målt i kontanter, ettersom den nylige AI-boomen har fått aksjekursen til å skyte i været til astronomiske høyder.