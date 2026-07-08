Sjefen for Marvel TV ønsker at « X-Men '97» skal gå i 10 sesonger

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Marvel har tydeligvis svært store ambisjoner for fremtiden til den animerte serien «X-Men '97», ettersom den nylig forfremmede Brad Winderbaum – som nå er sjef for Marvels avdelinger for TV, animasjon, tegneserier og franchiser – har uttalt at han ønsker at serien skal gå i 10 sesonger.

Dette ble nevnt av de utøvende produsentene for «X-Men '97», Larry Houston og Eric Lewald, i et intervju med POC Culture, hvor de bemerket at Winderbaum ønsker at serien skal komme tilbake til Disney+ de neste åtte årene, noe som går utover de opprinnelige planene om å matche de fem sesongene i den opprinnelige serien fra 1990-tallet.

Houston begynte med å forklare: «Vel, jeg vet at de kommer til å prøve å matche det, du vet, jeg laget fem sesonger [for den opprinnelige serien]. Jeg skal i det minste prøve å lage fem. Det ser ut til å være målet. Jeg mener, de har i det minste muntlig bekreftet fire. Og derfor presser jeg på for fem.»

Lewald tok deretter tråden opp og la til: «Brad [Winderbaum] hopper opp og ned av begeistring, og du vet at han vil lage ti sesonger, og vi vil at han skal lage ti. Vi vil at vi om åtte år skal ha flere samtaler som denne om sesong 10. Med 60 år med tegneserier og alle disse karakterene... er det egentlig ingen grenser.»

Synes du fem sesonger av X-Men '97 er nok, eller vil du gjerne se serien strekke seg over 10 sesonger? Foreløpig er sesong 2 av serien nå tilgjengelig, og du kan lese vår anmeldelse av den her, med planer om at fremtidige sesonger skal komme i et raskere tempo.