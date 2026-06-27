Sjefen for Moon Studios sier at Xbox Game Pass kunne ha blitt en bra med flere «storsuksess»-spill

HQ

Thomas Mahler, administrerende direktør i Moon Studios, har noen velvalgte ord om Xbox Game Pass. Mahler sammenligner abonnementstjenesten med kommunisme og sier at en tjeneste som Game Pass ikke gir utviklerne insentiver til å «gå den ekstra milen» med spillene sine. Hvis det hadde vært tilfelle, ville vi sett flere storhits, noe som Game Pass trenger for å beholde abonnenter og tiltrekke seg flere.

«Game Pass-strategien kunne ha fungert hvis folk hadde vist interesse for den. Problemet er at de ikke gjorde det, og spillkatalogen var rett og slett ikke god nok til at folk gjerne skulle betale abonnementet hver måned,» forklarte Mahler på sosiale medier. Han fortsatte med å si at ideen om at noe er nytt er svært viktig for spillere, noe som betyr at de hele tiden leter etter nytt innhold som er bedre enn det de hadde før.

«Spillene som studioene deres produserer, må bli store suksesser, kulturelle begivenheter som alle vil spille - men hva var det store Xbox-spillet de siste årene som var helt fantastisk? Det spillet finnes ikke. Nesten hvert eneste førstepartsstudio har slitt de siste årene. Man skulle ønske at Bethesda laget et «Skyrim i verdensrommet» som burde være bedre enn Skyrim var, siden det var et gammelt spill: Men i stedet fikk vi Starfield,» fortsatte Mahler.

Xbox Game Pass har hatt mange titler tilgjengelig for spillerne, og tilbyr fortsatt et av de beste tilbudene innen spillverdenen hvis du er villig til å spille alt som kommer ut der. Call of Duty var tilgjengelig der inntil nylig, men det er vanskelig å tenke seg en serie med storselgere som kunne ha solgt Game Pass slik abonnementstjenesten ønsket å bli. Ett eller to spill skiller seg ut hvert år, men noen spillere vil heller bare kjøpe dem enn å få dem via en månedlig regning.