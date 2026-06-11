Sjefen for Ukrainas dronestyrker ønsker å sette i gang en offensiv mot Krim og avskjære halvøya fra Russland

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Den russiske invasjonen av Ukraina begynte i 2022, men allerede i 2014 annekterte Russland, uten noe grunnlag i folkeretten, Krim-halvøya, samt andre territorier i Øst-Ukraina. Å gjenerobre Krim er ikke bare et strategisk mål i den nåværende konflikten, men også et spørsmål om å gjøre opp gamle regnskap mellom de to nabolandene, som nå synes langt unna å undertegne en våpenhvile.

I en hemmelig underjordisk bunker intervjuet Reuters sjefen for Ukrainas ubemannede styrker, Robert Brovdi, også kjent som «Madyar», om kampanjen som har forstyrret Novorossiya-motorveien de siste ukene, noe som har ført til at russisk militærtransport i den okkuperte regionen av Ukraina praktisk talt har stoppet opp, og til drivstoffrasjonering på Krim. «Vi vil isolere Krim i nær fremtid», lovet sjefen for Ukrainas dronenhet.

Sannheten er at Ukrainas angrepskampanje mot russisk-okkupert territorium nesten fullstendig har stoppet fremrykkingen av frontlinjen, og kuttet forsyningslinjene nesten helt. De har også fokusert på å svekke luftforsvaret, ved å ødelegge strategisk viktige mål som allerede ligger på russisk jord, slik som våpenfabrikker og oljeinfrastruktur. Det endelige målet, ifølge Brodvi, er å tvinge Moskva til å trekke seg tilbake, snarere enn å rykke frem. «Vi vil skape de nødvendige forholdene for å gjøre det ekstremt vanskelig for enhver i militæret eller forsvarsindustrien å forbli på Krim, i de midlertidig okkuperte områdene, eller å bruke adkomstveiene til dem.»

I løpet av de første fem månedene i år drepte droneenheter mer enn 50 900 russiske militærpersoner og rammet mer enn 176 500 fiendtlige mål. Det gjennomsnittlige daglige tapstallet var 337 russiske soldater og 1 169 fiendtlige mål. I tillegg ødela de 174 russiske luftforsvarssystemer til en verdi av rundt 5,4 milliarder dollar. Russland har identifisert Brodvi som et høyt prioritert mål, og han står på deres liste over mest ettersøkte.