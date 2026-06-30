Sjefen for USAs innenrikssikkerhetstjeneste «danset av glede» da Iran ble slått ut av VM

HQ

Iran endte opp med å bli slått ut av VM, uten å vinne en eneste kamp (men også ubeseiret, med tre uavgjorte kamper mot Belgia, Egypt og New Zealand, noe som ikke var nok til å kvalifisere seg til 32-delsfinalen). Landslaget returnerer hjem etter å ha oppholdt seg i Mexico, men spilt alle tre kampene i USA, i Los Angeles og Seattle, etter å ha blitt tvunget av den amerikanske regjeringen til å oppholde seg mindre enn 24 timer i landet – litt lenger for den siste kampen – med svært restriktive visum, og noen av stabmedlemmene ble nektet innreise helt.

Det iranske fotballforbundet klaget kraftig på FIFA (treneren deres, Amir Ghalenoei, sa at de hadde vært den mest undertrykte nasjonen i VM-historien). Men da de dro, sa sjefen for USAs innenrikssikkerhet Markwayne Mullin: «Det var ikke et eneste lag vi hadde mer å gjøre med enn dem», og sa at de ikke hadde rett til å klage fordi deres meksikanske leir lå nær USA, og at de ble sjekket av politibetjenter på flyplassene, så de ble ikke trakassert.

Mullin, som knyttet «nesten halvparten» av den iranske VM-delegasjonen til Den islamske revolusjonsgarden – hvorav mange ble nektet innreise – sa at han var «veldig glad for at de dro tilbake».

«Jeg er bare glad for at de er ferdige, og at de ikke kommer tilbake», sa Mullin, ifølge Sports Business Journal. «Jeg var så glad da vi klarte å inndra visumene deres og sa at de kunne forlate amerikansk territorium, og jeg kan ha sunget en sang eller to, eller kanskje til og med danset en glededans.»

Mullin snakket om en ny kjennelse fra Høyesterett som kan føre til tusenvis av utvisninger av haitianere og syrere

Mullin ble utnevnt av Trump i mars, som erstatning for Kristi Noem, som ble sparket på grunn av «mange uheldige lederskapssvikt». Mullin talte under et sikkerhetsmøte om fotball-VM ved regjeringens koordineringssenter for spesielle begivenheter mandag, og henviste også til den kontroversielle kjennelsen fra Høyesterett som fratok hundretusener av haitiske og syriske innvandrere humanitær beskyttelse ved å oppheve deres midlertidige beskyttelsesstatus (TPS), som opprinnelig ble gitt til flyktninger fra land plaget av konflikt og fattigdom: «Enten prøver dere å fylle ut papirene og bli her med permanent oppholdstillatelse, eller så hjelper vi dere med å komme tilbake til hjemlandet», sa Mullin (via The Guardian).