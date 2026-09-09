Sjefen i Nippon Ichi: «Game Key Card»-spillene selger like godt som vanlige kassetter

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Det var mye misnøye da Switch 2 ble lansert på grunn av de såkalte Game Key Cards, som er kassetter som ikke inneholder selve spillene, men bare en nøkkel som lar deg laste dem ned. Dette betyr at de på sikt er like sårbare som digitale spill, og hvis en server går ned, har du uflaks med mindre du allerede har lastet ned tittelen.

Selv i dag, over et år senere, skaper det overskrifter hver gang en utgiver velger å satse på Game Key Cards i stedet for «ekte» spill (der tittelen faktisk er lagret på kassetten, slik at spillene fungerer uavhengig av internettforbindelse eller servere). Betyr disse klagene at ingen kjøper dem?

Under den nylige PAX West 2026 fikk RPG Site muligheten til å snakke mer inngående med Kenzo Saruhashi, sjef for Nippon Ichi Software (mest kjent for Disgaea-serien), og spurte ham om salget av spillnøkkelkort. Svaret hans vil neppe glede kritikerne av Game Key Cards: «Foreløpig ser vi ingen forskjell i salget mellom dem.»

Kort sagt ser det ikke ut til at forbrukerne bryr seg; de er like tilbøyelige til å kjøpe dem som de er til å kjøpe fysiske spillkassetter. For å være rettferdig bør det imidlertid nevnes at Game Key Cards har én stor fordel sammenlignet med digitale spill: du eier dem faktisk, noe som betyr at du kan selge dem videre.

Hva er din mening om Game Key Cards?