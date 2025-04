Sjefens bevegelser: Hvis jeg var sjef for Halo Studios (og BioWare)

HQ

Hvis jeg var sjef for Halo Studios

Halo Studios hadde kanskje allerede fått en ny sjef i Pierre Hintze da han tok over etter Bonnie Ross, men hvis jeg var den som tok over, ville jeg benyttet anledningen til å ansette flere Bungie-veteraner som for tiden er arbeidsledige, som Joseph Staten, Paul Bertone, Jamie Griesemer og Martin O'Donnell. De to førstnevnte var med 343 Industries i en kort periode på slutten av utviklingen av Halo Infinite, men jeg ville rett og slett ha lokket dem tilbake, satt en strek over noe av uenigheten som hadde eksistert og rett og slett startet på nytt. Spesielt med komponisten Marty O'Donnell. I tillegg ville jeg ha sørget for at det neste Halo fortsetter der Halo Infinite slutter, og deretter gitt ut alle spillene i serien til PlayStation og Nintendo for å utvide spillerbasen, og delt opp fremtidige spill ved å gi ut enspiller- og flerspillerdelen separat for å maksimere potensialet i begge.

Hvis jeg var sjef for BioWare

Det er vanskelig å ikke si at det neste Mass Effect er BioWares siste sjanse som studio før EA legger dem ned. Etter fiasko etter fiasko med Mass Effect: Andromeda, Anthem, og Dragon Age: The Veilguard, står virkelig alt på spill, og derfor ville jeg som ny sjef for BioWare ha sørget for å bringe tilbake det siste sikre kortet studioet har for Mass Effect som serie, nemlig Commander Shepard. Det ville imidlertid ikke ha vært i det neste spillet i serien, men i en prequel som går tilbake til begynnelsen. Jeg ville ha sørget for å lokke Casey Hudson tilbake for å lede denne prequel-filmen nå som han er ute på markedet etter at hans nye studio Humanoid Origin ble lagt ned. Den nå planlagte neste delen i serien ville jeg ha skrotet mens den fortsatt er tidlig i utviklingen. Og hvis en prequel til Mass Effect skulle fungere og bli en suksess, ville jeg ha gjort det samme med Dragon Age også.

Hvis jeg var sjef for Naughty Dog

Neil Druckmann har kanskje klatret oppover karrierestigen i studioet, og har fortjent rollen som president etter å ha begynt som designer på slutten av Jak and Daxter. Han hadde den samme rollen under Uncharted, men han vil selvfølgelig for alltid bli best husket for å ha skapt The Last of Us sammen med Bruce Straley. Vi vil uten tvil se minst ett spill til i serien, men Naughty Dogs neste spill er Intergalactic: The Heretic Prophet. Det spillet ville jeg som regissør imidlertid ha lagt ned og i stedet fokusert direkte på det neste The Last of Us for å fullføre det som en trilogi. I bakgrunnen hadde jeg også begynt å bygge en nyinnspilling av det første Uncharted og en Uncharted reboot, men i stedet for å fullføre utviklingen av disse spillene, ville jeg ha overlatt dem og hele serien til Bluepoint for å få den over streken. Bluepoint er mestere på dette og var blant annet ansvarlige for Uncharted: The Nathan Drake Collection, så de har erfaring med serien fra før.

Hvis jeg var leder av The Coalition

Studioet har riktignok fått ny sjef i Mike Crump ganske nylig da Rod Ferguson sluttet i 2020, men hvis det var jeg som tok over ville jeg sørget for å lokke tilbake Cliff Bleszinski, som har vært åpen for muligheten i mange år nå. Så langt har han ikke hørt noe, og selv om han er en rasende galning for tiden, med rare utbrudd nå og da, la han alene grunnlaget for Gears of War som serie, og ingen kan det bedre enn ham. Gears of War 4 og Gears 5 kan være ok, men Bleszinski trengs for å i det minste gi serien en sjanse til å finne magien igjen. Jeg ville også ha skrotet Gears of War 6 og hentet tilbake Steve Jablonsky som spillets komponist for Gears of War: E-Day for å fortsette utviklingen og være springbrettet fremover for serien.

Hvis jeg var sjef for EA Sports

Den nåværende toppsjefen i EA, Andrew Wilson, var tidligere sjef for EA Sports, men har siden blitt erstattet av Cam Weber. I Webers posisjon, som ny sjef, ville jeg ha gjort ganske mange endringer i hvordan studioet går frem med sine årlige spillutgivelser ved ganske enkelt å skrote den planen. I stedet ville jeg ha skilt online- og offline-modusene fra hverandre, der noe som Ultimate Team ville ha hatt litt mer rett til å ha mikrotransaksjoner ved ganske enkelt å være gratis å spille. Da ville jeg ha bygget ut spillmodusene over mange år i stedet for å trykke på reset-knappen med årlige utgivelser, der mikrotransaksjonene dine ikke overføres, noe som tvinger spillerne til å starte fra scratch. Når det gjelder offline spillmoduser som Career Mode, ville jeg ha behandlet dem mer som tradisjonelle utgivelser, men i stedet for å gjøre det hvert år, ville jeg ha latt det gå tre år mellom hvert spill, som deretter kan lanseres med mange nye elementer. Jeg ville også bare ha bedt om rundt halvparten av prisen for et fullprisspill, fordi online og offline som sagt har blitt skilt fra hverandre. Spillene med bare offline-modus ville ha blitt utgitt uten mikrotransaksjoner i det hele tatt. Når det gjelder Need for Speed, ville jeg ha fått hjelp av Criterion til å utvikle en nyinnspilling av Need for Speed: Most Wanted, og jeg ville også ha sørget for at NBA Live ble gjenopplivet fra de døde.