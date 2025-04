Hvis jeg var sjef for id Software (og Naughty Dog)

HQ

Hvis jeg var sjef for iD Software

Doom: The Dark Ages ser absolutt veldig bra ut, og med tanke på at det Austin-baserte og nå ikoniske studioet ikke helt har avsluttet arbeidet med det ennå, vil jeg som deres nye sjef ikke skynde på noen, men ja... Det neste prosjektet jeg har bestemt meg for blir Quake V: Arena. Et tøft arenaskytespill med Lovecraftian-designet fra det første spillet, tempoet fra det tredje og masse nye våpen. Glem Stroggs og glem historien, for det har id Software aldri mestret. Hold deg til det som fungerer.

Hvis jeg var sjef for Bandai Namco

Jeg er fullt klar over at Tekken 8 selger som bare det, og at rollespillserier som Scarlet Nexus, Tales of Arise, Tales of Vesperia, og alle de andre japanske Tales -utgavene har vært i søkelyset en god stund nå. Men med meg som ny sjef er ting i ferd med å endre seg. Nytt fokus, gamle dager. Ridge Racer vil bli vekket til live igjen via en nyinnspilling av det første spillet, som skal slippes gratis til nedlasting, og deretter etterfølges av Ridge Racer 8, som vil være gjennomsyret av arkadeklassiske vibber, med vanedannende driftingfysikk og nydelig grafikk. Utover det skal vi jobbe med neste del i Soul Calibur -sagaen, samt R: Racing 2.

Hvis jeg hadde hatt ansvaret for Bluepoint

Nyinnspillingen av Shadow of the Colossus var strålende. Nyinnspillingen av Demon's Souls var også strålende. Vi vet at denne Texas-baserte gjengen er mestere i å gjenskape gamle klassikere, løfte dem opp og forbedre dem uten å endre dem. Som deres nye administrerende direktør har jeg tenkt å sette hele teamet på å lage Killzone og Killzone 2, som skal tilbys som en pakke. Begge vil bli nyskapt fra grunnen av, i Guerrillas nyeste grafikkmotor.

Hvis jeg var sjef for Naughty Dog

Beklager alle sammen, men Intergalactic: The Heretic Prophet blir kansellert med umiddelbar virkning. Det spillet vil ikke bli fullført, faktisk vil vi aldri engang komme ut av alfa-stadiet. En sci-fi-preget Elden Ring-lignende opplevelse er ikke noe fansen vår ønsker å se fra oss, i stedet vil vi fokusere på andre ting. Først og fremst to The Last of Us -eventyr. The Last of Us: Part III, som skal handle om en helt ny gruppe overlevende, og multiplayerspillet Factions som vi graver frem fra søppelbøtta og gjør ferdig. En del av studioet skal også utvikle et nytt Jak & Daxter, med fokus på gamle plattformverdier i form av fargerike, eksentriske miljøer, herlige figurer, store baner og eksepsjonell grafikk.

Hvis jeg ledet Capcom

Street Fighter Origins ville jeg satt i gang produksjonen med en gang jeg kom inn døren. Street Fighter går tilbake til det grunnleggende i spillserien, og vi kommer til å tegne figurer og miljøer ved hjelp av piksler igjen. Det kommer til å bli dyrt, jeg vet det. Det kommer til å ta massevis av tid, det vet jeg også. Men det kan ikke gjøres noe med. Vi skal overgå Street Fighter III i både karakterdesign og animasjon, stappe inn dobbelt så mange animasjonsbilder og sprites, og bygge det jevneste og mest detaljerte kampspillet gjennom tidene. Vi skal også utvikle den overdådige nyinnspillingen av Resident Evil: Code Veronica og gjenopplive Dino Crisis.