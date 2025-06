Sjekk det første livstegnet fra Ready or Not: Here I Come

Skrekkfilmen Ready or Not fra 2019 var en enorm suksess, og tjente inn kostnadene til filming og markedsføring flere ganger. Til tross for at det lenge var snakk om en oppfølger, tok det seks år før innspillingen begynte (som vi tidligere har rapportert).

Og nå får vi det første livstegnet fra Ready or Not 2: Here I Come, da skuespillerne Samara Weaving (som spilte i den første filmen) og Kathryn Newton avslører via Instagram at innspillingen er avsluttet og gir oss en første titt på deres respektive karakterer - som ikke avslører så mye annet enn at det ser ut til at det kommer til å bli skikkelig blodig.

10. april 2026 er premieredatoen på kino.