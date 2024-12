Sjekk hva Feybreak-oppdateringen bringer til Palworld

HQ

Palworld dukket opp under The Game Awards, der utvikleren Pocketpair lovet en ny, stor utvidelse før årets slutt. Og det ser ut til at de leverer på dette løftet med svært liten margin.

Den 23. desember slippes oppdateringen Feybreak, som (som vi tidligere har rapportert) inneholder en ny øy som er seks ganger så stor som Sakurajima, og som også byr på en rekke nye Pals og andre nye funksjoner. De støttet dette og mye mer ved å vise traileren nedenfor.

Sjekk ut hva Palworld -utvidelsen Feybreak legger til det fargerike eventyret om nøyaktig ti dager i denne videoen.