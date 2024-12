Sjekk ut 8 minutter av The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

HQ

Hvis du fortsatt er usikker på den kommende The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, eller Ringenes Herre: Slaget om Rohan her til lands, og ennå ikke har bestemt deg for om du skal strømme til kinoene 13. desember for å få med deg den animerte filmen på premierekvelden, kan kanskje de åtte minuttene med opptak som nå er delt av Warner Bros. Pictures hjelpe deg med å ta en avgjørelse.

Produksjonsgiganten har publisert en utvidet sniktitt på den forestående filmen, og gir fansen en smakebit av hva den vil servere. Dette inkluderer å lære mer om de mange karakterene, plottet som filmen vil følge, utdrag av handling og et bredere eksempel på anime-kunststilen som den bruker.

Du kan se denne utvidede mengden opptak nedenfor for å gjøre din vurdering av denne unike og friske tolkningen av Middle-earth.