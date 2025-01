Sjekk ut åpningsteksten for Netflix' Devil May Cry -serie Det står egentlig ikke noe om selve animasjonsfilmen, bortsett fra at Dante åpenbart liker pizza.

Vi har hørt om dette prosjektet i årevis, helt siden 2018 for å være nøyaktig, men i år har Netflix' Devil May Cry -serie endelig premiere. Som navnet så tydelig antyder, er serien basert på Capcoms elskede actionserie, og 3. april er premieredatoen. Vi har nå fått den første traileren for serien, der vi får se introsekvensen (som ikke avslører så mye, for å være ærlig), komplett med musikk fra Limp Bizkit. Sjekk den ut nedenfor, og la oss få vite dine første inntrykk i kommentarfeltet.