Sjekk ut bloopers fra A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms Den første sesongen ble raskt umåtelig populær og brakte tilbake minnene om Game of Thrones' glansdager, mens Ser Duncan the Tall og Egg ble popkulturelle ikoner. Nå venter alle på den allerede bekreftede fortsettelsen, som faktisk allerede er under innspilling og forventes å bli utgitt i 2027, men frem til da må vi leve uten denne fantastiske serien.

For å lette ventetiden har Game of Thrones-teamet nå sluppet en sjarmerende video med bloopers fra innspillingen, som antyder en mye varmere stemning på settet enn den dramatiske historien skulle tilsi.

Før du ser på, vil vi minne deg på at den inneholder klipp fra alle deler av den første sesongen og derfor er full av spoilere, så ha det i bakhodet.