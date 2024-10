Sjekk ut de første bildene av Avalanche-grunnleggerens nye spill

For litt over fem år siden forlot Avalanche -grunnlegger Christofer Sundberg selskapet for å grunnlegge Liquid Swords studio, oppkalt etter Wu Tang Clan -medlemmet GZAs debutalbum. Nå har de vist frem de første (mildt sagt overbevisende) bildene av deres kommende, ennå ikke navngitte tittel.

Spillet, som er utviklet i Unreal Engine 5, kan skryte av en åpen spillverden som ligner på det vi forventer fra Avalanche Studios i spill som Just Cause. Liquid Swords har imidlertid vært tydelig på at det ikke er en Grand Theft Auto -utfordrer.

Bruker dave_doomy på X: "Å være en konkurrent til GTA 6 blir vanskelig, men jeg ønsker dere lykke til i den videre utviklingen av prosjektet @CHSundberg."

Som Liquid Swords svarte på: "Takk for støtten! Vi har ingen planer om å være en konkurrent til GTA eller lage et GTA-lignende spill. Følg med her."

Så mye for den analogien. Og så langt er det i grunnen alt vi vet. Nyt bildene nedenfor.