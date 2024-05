Sjekk ut de første bildene fra Batman: Caped Crusader

Som du kanskje vet, har DC jobbet med en ny animert Batman-serie i lengre tid, sammen med tunge navn som Bruce Timm, J.J. Abrams, Matt Reeves og Ed Brubaker. Tanken er å gå tilbake til den litt mørkere og mer originale versjonen av Batman vi møtte i Batman: The Animated Series - men nå beregnet på et voksent publikum.

Serien heter Batman: Caped Crusader, og Timm har tidligere sagt:

"Den går på en måte tilbake til de opprinnelige prinsippene for serien som vi opprinnelig kom opp med på begynnelsen av 90-tallet. Det var visse begrensninger på hva vi kunne gjøre når det gjaldt voksent innhold; når det gjaldt vold og voksne temaer. Min idé er i bunn og grunn å si: "OK, det er 1990 igjen, jeg får gjøre hva jeg vil denne gangen, og jeg har JJ og Matt i ryggen.

Nå har vi fått vår første offisielle titt på serien via en serie bilder delt på X, som blant annet avslører en Harley Quinn med et design som er veldig forskjellig fra det vi har blitt vant til de siste årene. Det er også bekreftet at serien har premiere på Prime Video 1. august.