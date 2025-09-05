Sjekk ut de første bildene fra Clayface

HQ

Et kommende DC-prosjekt vi ikke har hørt så mye om, er Clayface. Det ser ikke ut til å være en lettvint historie, men snarere et kroppsskrekkorientert prosjekt skrevet av Mike Flanagan (The Haunting of Bly Manor (2020), Midnight Mass, The Fall of the House of Usher), som virkelig vet hvordan man skal skremme folk.

Vi visste allerede at Tom Rhys Harries skulle spille Matt Hagen (Clayface), en lovende skuespiller som har blitt angrepet og vansiret. Han ønsker naturligvis å gjøre noe med dette, og setter i gang med alternativ behandling, noe som sannsynligvis vil få katastrofale konsekvenser.

Clayface Filmen spilles inn i Liverpool, hvor det nå har dukket opp bilder fra settet på Threads som viser en skadet Matt Hagen (rett etter overfallet?) og ham iført en slags Phantom of the Opera-inspirert maske.

Clayface har premiere på kino 11. september 2026, og er ikke en frittstående historie, men en offisiell del av James Gunn og Peter Safrans nylanserte DCU.



