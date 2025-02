Sjekk ut de første bildene fra Murderbot med Alexander Skarsgård i hovedrollen

HQ

Apple Apple TV+ har kunngjort at den nye serien basert på Martha Wells' prisbelønte bokserie, The Murderbot Diaries, har premiere 16. mai i år. Serien vil bestå av ti episoder, hvorav de to første slippes på premieredatoen, etterfulgt av en ny episode hver fredag frem til sesongavslutningen 11. juli.

Hovedrollen som den selvbevisste androiden spilles av ingen ringere enn Alexander Skarsgård, som også er medprodusent for serien som er skapt av søskenparet Chris og Paul Weitz, kjent for blant annet About a Boy. I tillegg til Skarsgård inkluderer rollebesetningen navn som Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones og Tamara Podemski.

Synopsis lyder som følger :

En følende sikkerhetsandroide som kaller seg Murderbot, må skjule sin evne til å tenke fritt mens den utfører farlige oppdrag, og er på samme tid tiltrukket av mennesker og forferdet over deres svakhet.