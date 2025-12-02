Sjekk ut de første bildene fra Ready or Not 2: Here I Come

Til tross for at Ready or Not var en skrekkfilm som ble en stor suksess, har det seks år senere ikke kommet noen oppfølger, noe som må anses som ganske unikt i denne sjangeren. Neste år er det imidlertid endelig på tide, når Ready or Not 2: Here I Come har premiere i april.

Det betyr at det ikke bør gå altfor lang tid før den første traileren slippes, men i mellomtiden har People Magazine nå kunnet vise frem de første bildene. Her får vi se Samara Weaving i hovedrollen igjen, samt et glimt av både Elijah Wood og Sarah Michelle Gellar, som begge debuterer i filmserien.

Du kan sjekke ut bildene i lenken over, og du finner også fire av dem i Bluesky -innlegget nedenfor.