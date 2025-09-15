Sjekk ut de første spionbildene av Porsche Taycan Turbo GT4 RS Ta en titt på denne racerinspirerte, gatelovlige elbilen som angivelig skal være den raskeste elektriske gatebilen rundt Nürburgring...

HQ Porsches performance-variant av elbilen Taycan (Turbo GT) var i omtrent et år den raskeste gatelegale elbilen rundt den legendariske Nürburgring med en tid på 7:07. Denne tiden ble imidlertid slått tidligere i sommer av Xiaomis elbil SU7 Ultra som kjørte rundt den 82-svingete banen på 7:04, en tid som Porsche nå i sin tur har til hensikt å slå med det kommende beistet Taycan Turbo GT4 RS. Bilen har ikke blitt offentliggjort ennå, men Pistonheads har klart å fange noen spionbilder av en tynt forkledd variant som har drømt seg rundt Nordschleife den siste uken, og alt tyder på at den snart vil bli vist frem i sin fulle prakt sammen med en ny rekordtid. Ser ekstrem ut.