Sjekk ut de nye Animal Crossing-inspirerte Puma-skoene

Det er virkelig ikke noe nytt at de største skomerkene i verden inngår samarbeid med spillselskaper om å produsere spesielle sneakers inspirert av de mest ikoniske spilluniversene.

Puma begynte for eksempel å tease en Animal Crossing-relatert avsløring nylig, og nå har vi fått de første bildene via Sneaker Freaker.

"Referencing the family-friendly Nintendo favourite, the Wild Rider is reimagined with natural colours and authentic graphics from the game. The suede panels on the toe box and heel add a touch of luxe, while a white PUMA stripe adds some subtle branding to the mix."

Dette er bare det første av tre par, og vi har enda ikke fått noen lanseringsdatoer eller priser.