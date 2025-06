Sjekk ut de spektakulære kampene i Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Sega er tydeligvis veldig fornøyd med sin kommende tittel Shinobi: Art of Vengeance, som blir et comeback for serien etter et langt fravær. I det siste har vi blitt bombardert med nye trailere - men siden vi elsker ninja-action, er det ikke slik at vi klager.

Nå har vi fått en ny video, og denne gangen er fokuset på det som kanskje er det viktigste: kampene. Et ninjaspill må selvsagt føles smidig og samtidig ha en anstendig utfordring, slik at du kan føle deg skikkelig dyktig når du dreper motstandere i hopetall.

Dette vil du selvsagt ikke gå glipp av, så sjekk ut traileren nedenfor, og den 29. august er det premieredag for hele batteriet med PC, PlayStation, Switch og Xbox.