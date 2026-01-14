Sjekk ut Deadpool i Marvel Rivals

HQ

Har du savnet en skikkelig høylytt og kjepphøy fighter i Marvel Rivals? Heldigvis for deg kommer det snart en i form av Deadpool. Han slippes 16. januar sammen med spillets sjette sesong, og som seg hør og bør blir han en ganske unik karakter.

Deadpool er en Dualist, Strategist og Vanguard - men ikke alt på en gang. Han kan bare ha en rolle om gangen, selv om Netease ennå ikke er villig til å avsløre når og hvordan man kan bytte mellom dem. Videre kan det bare være én Deadpool per lag.

Vi har nå en trailer slik at vi kan sjekke ham ut nærmere, der vi får se ham både bruke katanas og skyte med pistolene sine (et drømmeoppsett for Vanguard-rollen, kanskje?). Sjekk ut videoen nedenfor, hvor vi også får et glimt av det nye kartet, Museum of Contemplation.