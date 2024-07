Sjekk ut Deadpools rumpekontroller for Xbox

HQ

Med Deadpool & Wolverine like rundt hjørnet er Deadpool et hett navn i disse dager. Så hett at Xbox nå gir bort en spesialtilpasset Xbox Series X-konsoll og to håndkontroller designet av Mr Pool. Og når du ser på håndkontrollene, får du virkelig lyst til å ta tak i en, eller jeg mener få tak i dem.

Aldri før har en kontroller blitt nevnt med ord som bootylicious, sexy og squeezable. Og de av oss som har sett på herr Deadpools eminente bakdel i to hele filmer, kan nå glede oss over endelig å bli mer kjent med den hudnære baken.

Nå kan vi få æren av å holde den under alle spilløktene våre i form av den nye kontrolleren som har en svært velformet bakside. Jeg kjenner noen som kommer til å konkurrere i alle fall.