Sjekk ut den actionfylte lanseringstraileren til Redacted

Allerede i vår fikk vi vite at Striking Distance (The Callisto Protocol) jobbet med noe helt nytt - som tydeligvis ikke var The Callisto Protocol 2. På den tiden ble det ganske enkelt kalt Project Birdseye, og det var først på Gamescom i august at vi fikk en nærmere titt på det og en bekreftelse på at spillet heter Redacted.

Til tross for en helt annen stil, både grafisk og spillmessig, foregår det i den samme verdenen og i det samme Black Iron-fengselet som The Callisto Protocol. I morgen er det endelig tid for premieren på PC, PlayStation og Xbox, og vi jobber med en anmeldelse, men trenger dessverre noen dager til.

Vi har imidlertid en lanseringstrailer for de som vil vite mer om denne action-rogueliken. Sjekk ut Redacted -videoen nedenfor.