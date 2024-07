Sjekk ut den actionfylte teaser-traileren for filmen F1

Endelig har vi fått en første, etterlengtet sniktitt på den kommende F1-filmen fra Joseph Kosinski, stjerneregissøren som blant annet ga oss Tron: Legacy, Top Gun: Maverick og Oblivion. F1 er laget i nært samarbeid med FIA, og vil vises eksklusivt på Apples strømmetjeneste neste sommer etter kinopremieren. Brad Pitt spiller Sonny Hayes, en tidligere pensjonert sjåfør som vender tilbake til sporten med det fiktive nykommerteamet AGPX.

I tillegg til Pitt har filmen Damson Idris, Kerry Condon og Tobias Menzies i ulike roller, i tillegg til gjesteopptredener fra noen av sportens største navn, inkludert Lewis Hamilton, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr og mange andre. Sjekk ut traileren og sammendraget nedenfor.

Sonny Hayes (Brad Pitt), en Formel 1-fører som kjørte på 1990-tallet, blir utsatt for en fryktelig krasj som tvinger ham til å trekke seg fra Formel 1 og begynne å kjøre i andre grener. En Formel 1-teameier og venn (Javier Bardem) kontakter Hayes og ber ham om å komme ut av pensjonisttilværelsen for å være mentor for vidunderbarnet Joshua Pearce (Damson Idris) i Apex Grand Prix-teamet (APXGP).

Gleder du deg til F1?