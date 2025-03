Sjekk ut den fantastiske kunsten til South of Midnight

HQ

Vi har flere ganger tidligere skrevet om den vakre designen til det kommende Compulsion-eventyret South of Midnight, som forteller en historie basert på folklore fra det dype sørstatene i USA. Fylt med tillit over sitt vakre spill, har utviklerne nå delt - via Bluesky - en nærmere titt på noen av de rare skapningene heltinnen Hazel vil møte, og skriver :

"Kunstverk ut av denne verden. Fra snakkesalige gjørmekatter til massive elvemonstre, Hazel vil møte en unik rollebesetning av uvanlige skapninger og kryptider på sin reise der folklore møter virkeligheten i South of Midnight, som kommer 8. april 2025."

De har også vært så snille å dele opp bildet i flere deler slik at du bedre kan se kreasjonene deres (malt av konseptkunstneren João Bragato), og du finner det hele nedenfor.

8. april er det premiere for PC og Xbox Series S/X (og Game Pass), og du vil selvfølgelig kunne lese anmeldelsen her på Gamereactor.