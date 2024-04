Sjekk ut den første episoden av Knuckles gratis

HQ

Paramount+ har nettopp ønsket velkommen Knuckles. Idris Elba er tilbake som den røde echidnaen i den første Sonic TV-serien som er en spin-off fra filmene. Hvis du ennå ikke er Paramount+-abonnent kan du få en tidlig smakebit av serien, ettersom hele den første episoden er lastet opp til Paramounts YouTube-kanal.

Den første episoden varer i litt over en halv time, og inneholder en opptreden fra Sonic og Tails. Hvis du er ute etter en mer inngående titt på Knuckles, eller hvis du ikke engang vet om den første episoden er verdt et skudd, kan du ta en titt på vår anmeldelse her.