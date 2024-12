Sjekk ut den første plakaten for 28 Years Later

HQ

Vi har ennå ikke sett en trailer for den kommende tredje filmen i 28 Days Later -serien, og vi har heller ikke fått vite noe særlig om filmen, til tross for at den allerede er ferdig innspilt og begynner å bli mer og mer klar for sin ankomst i juni 2025.

Det ser imidlertid ut til at dette snart vil endre seg, for nå har Sony Pictures debutert med den første plakaten for filmen, og hvis dette markedsføringsgrepet er noe i likhet med andre filmer, betyr det sannsynligvis at en trailer snart er her.

En rimelig gjetning er at vi får vite mer om filmen i løpet av helgen, for CCXP arrangeres i Brasil i løpet av de neste dagene, hvor det også har blitt bemerket at Superman er til stede i noen grad, noe som tyder på at vi til og med kan få et glimt av denne DC Universe -filmen før neste uke starter.

I følge 28 Years Later har filmen en virkelig imponerende rollebesetning, inkludert noen få tilbakevendende navn, med Cillian Murphy, Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes og Jack O'Connell i hovedrollene. Filmen blir regissert av Danny Boyle, og den er for øyeblikket planlagt å komme på kino 20. juni 2025. Sjekk ut plakaten nedenfor.