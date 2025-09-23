Sjekk ut den første plakaten for Hideo Kojimas spionasjethriller Physint

HQ

Etter å ha introdusert oss for Strand-type spill og dyppet tærne i skrekk med det spennende OD laget sammen med regissør Jordan Peele, ser det ut til at Kojima vender litt tilbake til røttene sine med et spionasjespill i Physint.

Spillet, som så langt var innhyllet i mystikk, har fått sin første plakat avslørt som en del av Kojima Productions 10-årsjubileum. På plakaten ser vi en silhuett av hovedpersonen, der kroppen deres skiller seg fra en hvit bakgrunn i et mørkt bylandskap, med linjen "Here Comes the Feeling" skrevet som plakatens tagline.

Vi aner ikke hva det egentlig betyr, og slik vi kjenner Kojima, er det ikke sikkert vi vet det når vi er ferdige med spillet heller. Vi fikk også en avsløring av noen av skuespillerne i prosjektet, som inkluderer Charlee Fraser, Don Lee og Minami Hamabe.