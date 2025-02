Nytt Battlefield kommer i år og viser litt gameplay

HQ

Det er mye press på det nye Battlefield. Med tanke på at de to foregående utgivelsene i serien ikke ble tatt så godt imot av fansen, mener mange at det er på tide at serien tar seg sammen og imponerer oss igjen.

Nå har vi fått vår første titt på gameplay fra den nye Battlefield-tittelen, selv om dette riktignok også er nok et kort glimt. På slutten av traileren som viser Battlefield Labs, får vi noen sekunder med pre-alfa-opptak av Battlefield, som viser noen voldsomme eksplosjoner og den klassiske Levolution.

Battlefield Labs er et nytt testmiljø der fans kan få sjansen til å sjekke ut spillet tidlig. De første testene i Battlefield Labs er satt til å gå live om noen uker, og vil tillate deg å se hva Battlefield Studios har kokt sammen.