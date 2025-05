Sjekk ut den første teaseren for Chief of War, med Jason Momoa i hovedrollen

Apple TV+ har nettopp avduket den første teaseren for sin kommende dramaserie Chief of War, en ambisiøs produksjon som tar sikte på å skildre 1700-tallets Hawaii og den brutale kampen for å forene øyene. I spissen for rollebesetningen står Jason Momoa som krigshøvdingen Kaʻiana, og traileren er spekket med storslåtte landskap og intense kampsekvenser.

Momoa, som har hawaiianske røtter, er produsent sammen med Thomas Paʻa Sibbett, og sammen håper de å bringe noe nytt til lerretet - å fortelle en historie som ikke har blitt utforsket så mye på TV tidligere.

I tillegg til Momoa har serien skuespillere som Temuera Morrison, Luciane Buchanan og Cliff Curtis i sentrale roller. Chief of War ble filmet på location på både Hawaii og New Zealand, og Momoa selv regisserte sesongfinalen. Serien består av ni episoder og har premiere globalt på Apple TV+ 1. august.

Ta en titt på teaseren nedenfor.

HQ