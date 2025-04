Sjekk ut den første teaseren for JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run anime

HQ

Den syvende delen av Hirihiko Arakis legendariske manga får endelig sin anime-tilpasning. JoJos bisarre eventyr: Steel Ball Run har nettopp mottatt sin første teaser, som viser oss et glimt av det vestlige animeeventyret.

Etter slutten av JoJos bisarre eventyr: Stone Ocean, har universet slik vi kjenner det siden blitt tilbakestilt, slik at serien kan reise tilbake i tid til 1800-tallet igjen. Men i stedet for å foregå i viktoriatidens England, reiser den syvende delen av JoJo's Bizarre Adventure vestover og følger den forkrøplede Johnny Joestar i et kappløp på tvers av Amerika i håp om å kunne bruke beina igjen.

Steel Ball Runs anime-adaptasjon, som ofte omtales som Arakis beste verk, har vært etterlengtet av fansen siden studioet David Productions begynte å adaptere JoJo's Bizarre Adventure. Vi har ennå ikke fått noen utgivelsesdato, men serien er for tiden i produksjon.

