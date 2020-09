Sjekk ut den første traileren til The Haunting of Bly Manor

Du ser på Annonser

For noen år siden tok en skrekkserie på Netflix verden med storm. The Haunting of Hill House ble en stor suksess, såpass stor at Netflix raskt fornyet kontrakten med samtlige av de involverte.

Regissøren og manusforfatteren samt resten av gjengen vender snart tilbake med en ny serie ved navn The Haunting of Bly Manor, som har samme rollebesetning, men med en helt ny historie.

Sjekk ut den første traileren øverst.