Sjekk ut den japanske remaken av kultklassikeren Cube

Vincenzo Natalis scifi-skrekkfilm Cube er en av 90-tallets største kultklassikere, helt på linje med Guillermo del Toros Mimic eller Paul Andersons Event Horizon. Det ble en filmserie med et litt lite, dog lojalt følge. Den 22. oktober i år får vi et gjensyn med den djevelske kuben takket være en japansk remake. Ut i fra den kommende filmens synopsis å dømme, vil den følge fotsporene til originalen ganske tett.

"A mysterious cube. 6 men and women are suddenly trapped in Cube. It's unclear where this is, why they are trapped, whether there is an exit, whether they can survive, or what the room even is."

Surf over hit for en sniktitt. Det er verdt å nevne at Hollywoods filmindustri også har planer om å returnere til Cube på ett eller annet tidspunkt.