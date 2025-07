Sjekk ut den nyåpnede Sega-butikken i Tokyo

HQ

Som vi rapporterte i juni, har Sega jobbet med å åpne sin egen flaggskipbutikk i Tokyo. I går åpnet de dørene, komplett med tonnevis av varer som kan kjøpes, og inviterte pressen til å sjekke ut satsingen.

Hvis du ikke kan komme deg til Tokyo i sommer, men likevel ønsker å se hva de har å tilby, har Sega delt bilder via Bluesky. I tillegg har japanske ANNnewsCH dekket begivenheten, og du kan sjekke ut videoen nedenfor for å få et inntrykk av størrelsen på butikken samt ta en titt på varene, og på Japanese Game Watch finner du enda flere bilder som vil få deg til å snu ut og inn på lommeboken din.