Sjekk ut den nye McLaren 750S JC96 spesialutgave For å feire den dominerende seieren i Japan Grand Touring Car Championship i 1996, kommer her McLaren JC96...

HQ Japan Grand Touring Car Championship i 1996 ble en brakseier for McLaren og deres Gordon Murray-designede F1-hyperbil, noe den britiske produsenten nå feirer med en spesialutgave av 750S som kun vil bli lansert i Japan. Denne spesialutgaven har High Downforce Kit-aerodynamikken fra MSO-versjonen av 750S, og vil bli solgt (i Japan) som både coupé og edderkopp. Innvendig er det imidlertid de samme tingene som den vanlige. En fireliters V8-motor med twin-turbo som yter 740 hestekrefter og gjør 0-62 mph på 2,4 sekunder. Den er jammen pen!