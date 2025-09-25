Sjekk ut den nye Mega Man Star Force Legacy Collection traileren

Sony var ikke de eneste som var vertskap for et arrangement på onsdag; Capcom hadde også mye å vise frem i forkant av Tokyo Game Show, inkludert en ny trailer for Mega Man Star Force Legacy Collection.

Den ble vist under Nintendo Direct i forrige uke, men nå har mer av innholdet blitt avslørt. Tilsynelatende inkluderer dette et høyoppløselig filter for et friskere utseende, et omfattende galleri med over tusen bilder og en musikkspiller (som også inkluderer nyinnspilte sanger) - og mye mer. I tillegg vil det denne gangen være en online-modus med både flere vennskapskamper og en mer prestisjefylt rangert modus.

Her er alle titlene som er inkludert i samlingen :



Mega Man Star Force Pegasus



Mega Man Star Force Leo



Mega Man Star Force Dragon



Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja



Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian



Mega Man Star Force 3 Black Ace



Mega Man Star Force 3 Red Joker



Mega Man Star Force Legacy Collection vil bli utgitt neste år på en uspesifisert dato for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.