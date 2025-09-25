Sjekk ut den nye Mega Man Star Force Legacy Collection traileren
Dette er en type Mega Man-spill som skiller seg en hel del fra det vi er vant til.
Sony var ikke de eneste som var vertskap for et arrangement på onsdag; Capcom hadde også mye å vise frem i forkant av Tokyo Game Show, inkludert en ny trailer for Mega Man Star Force Legacy Collection.
Den ble vist under Nintendo Direct i forrige uke, men nå har mer av innholdet blitt avslørt. Tilsynelatende inkluderer dette et høyoppløselig filter for et friskere utseende, et omfattende galleri med over tusen bilder og en musikkspiller (som også inkluderer nyinnspilte sanger) - og mye mer. I tillegg vil det denne gangen være en online-modus med både flere vennskapskamper og en mer prestisjefylt rangert modus.
Her er alle titlene som er inkludert i samlingen :
Mega Man Star Force Legacy Collection vil bli utgitt neste år på en uspesifisert dato for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.