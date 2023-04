Sjekk ut den nye traileren for Stephen King-filmatiseringen av The Boogeyman

HQ

Med mindre enn to måneder igjen til utgivelsen, løfter 20th Century Studios nå lokket på sin siste Stephen King-tilpasning av The Boogeyman og tilbyr en fantastisk skummel liten trailer. Tilsynelatende skulle filmen i utgangspunktet bare slippes for streaming, men etter en haug med utrolig vellykkede testvisninger, satser nå 20th Century på en storstilt kinopremiere for skrekkfilmen.

Manuset er skrevet av Scott Beck og Bryan Woods, som tidligere har jobbet med A Quite Place med innspill fra både Malignant-veteranen Akela Cooper og Heyman fra Black Swan. Kort sagt, det lover godt, og i The Boogeyman vil vi følge i fotsporene til en 16-åring og hennes yngre søster når de prøver å håndtere traumene etter morens død.

Hva synes du, ser denne filmen lovende ut?